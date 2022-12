les Multiples Talents aux Ateliers du Lion Ateliers du Lion Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

les Multiples Talents aux Ateliers du Lion Ateliers du Lion, 6 décembre 2022, Wattrelos. les Multiples Talents aux Ateliers du Lion 6 – 10 décembre Ateliers du Lion

Entrée gratuite

expo-vente Ateliers du Lion 27 rue Stalingrad à Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Trouvez vos idées cadeaux lors d’une expo-vente proposée par les Ateliers du Lion !

Retrouvez-y des créations allant du tricot, à l’acrylique, aux cartes postales originales… ainsi qu’une tombola au tarif d’un euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T14:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Ateliers du Lion Adresse 27 rue Stalingrad à Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Ateliers du Lion Wattrelos Departement Nord

Ateliers du Lion Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

les Multiples Talents aux Ateliers du Lion Ateliers du Lion 2022-12-06 was last modified: by les Multiples Talents aux Ateliers du Lion Ateliers du Lion Ateliers du Lion 6 décembre 2022 Ateliers du Lion Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord