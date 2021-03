Route de Perpignan,Narbonne (11) Ateliers du jeudi de « Danse Trad Narbonne » Route de Perpignan,Narbonne (11)

Route de Perpignan, Narbonne (11), le jeudi 25 mars à 10:00

Les différents ateliers de « Danse Trad Narbonne » ont été réorganisés par rapport à l’épidémie de Covid : ainsi la municipalité autorise la pratique en terrain extérieur du complexe de Montplaisir en respectant un protocole sanitaire (présence de gel hydoalcoolique et port du masque obligatoire) le jeudi matin de 10h à 12h. Au niveau du contenu réorganisation totale des séances : – Les danses en ligne ne nécessitant pas de contacts sont privilégiées tant en danses traditionnelles qu’en danses standards et latines

– les danses de couple sont à effectuer avec une personne attitrée d’un commun accord et il n’y a plus de changement de partenaire. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. *source : événement [Ateliers du jeudi de « Danse Trad Narbonne »](https://agendatrad.org/e/33167) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit pour la saison 2020-2021

