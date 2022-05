ATELIERS: DU JARDIN A LA CUISINE Pornic, 24 mai 2022, Pornic.

ATELIERS: DU JARDIN A LA CUISINE Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles Pornic

2022-05-24 – 2022-05-24 Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles

Pornic Loire-Atlantique

Cultiver ses légumes et les cuisiner comme un chef ! C’est possible ! nToutes les semaines, venez découvrir avec notre équipe de permaculteur, la culture d’un légume et apprenez tout ce qu’il faut savoir du semis à la récolte ! nEnsuite, apprenez à cuisiner ce légume avec notre chef de cuisine et découvrez toutes les actuces pour varier vos recettes et transformer vos propres légumes ! n

Atelier proposé par l’Eco-Domaine La Fontaine.

