Visite atelier et démonstrations de tournage Ateliers du Couvent, 1 avril 2023, Giroussens. Visite atelier et démonstrations de tournage 1 et 2 avril Ateliers du Couvent Je vous accueillerai dans mon atelier pour vous expliquer mon métier et pour vous faire des démonstrations de tournage.

Vous pourrez y découvrir mes créations.

D’autres artisans d’art seront présents sur le lieu et vous pourrez aussi découvrir notre showroom.

Le lieu qui comporte dejà 3 ateliers, qui seront également ouverts au public : le mien, celui d’aster Cassel et celui de Chloé Courbet.

Nous accueillerons aussi une petite exposition dans la chapelle du couvent. A bientôt pour se rencontrer ! Ateliers du Couvent 2 rue Maubec, 81500, Giroussens Giroussens 81500 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ateliersducouvent.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Poterie Tour Sebastien Barrere

