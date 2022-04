Ateliers du Collectif Alfonce Sainte-Foy-la-Grande, 19 avril 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Ateliers du Collectif Alfonce Sainte-Foy-la-Grande

2022-04-19 – 2022-04-22

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

En préparation du festival Al’Fest des 13 et 14 Mai, plusieurs ateliers vous sont proposés par le Collectif Alfonce pour participer à la création des décors !

Les premiers ateliers ont lieu pendant les vacances scolaires à venir :

-De 9h à 12h les 19,20,21, 22 Avril : création d’éléments de décors pour le festival (osier, tissus) avec le collectif JAM et les ados du centre de loisirs de Duras

-De 9h à 12h les 25, 26,27,28,29 Avril : Street Art (fresque murale) avec la compagnie Bon pour un tour et les ados du centre de loisirs de Duras

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du Centre Socioculturel au 06 25 14 53 90.

