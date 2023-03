Atelier Cyanotype Ateliers du CLAACH La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire . EUR 40 40 Venez découvrir le cyanotype, procédé photographique ancien et répartez avec vos créations samedi 22 avril dés 14h avec Marie Chaloyard . 40€/personne. Info et résa au 06 77 51 99 29 photographiste.mc@gmail.com +33 6 77 51 99 29 Ateliers du CLAACH 14, Rue des casernes La Chaise-Dieu

