Portes Ouvertes au CFA Bâtiment de Tulle (Corrèze) ateliers du BTP Bâtiment, 1 avril 2023, Tulle. Portes Ouvertes au CFA Bâtiment de Tulle (Corrèze) Samedi 1 avril, 08h30 ateliers du BTP Bâtiment Travail de marqueterie https://www.facebook.com/oemtulle A l’occasion des JEMA 2023, L’association « L’outil en Main Tulle » aura le plaisir de présenter ses activités liées aux Métiers d’Art et à la transmission des savoir faire et de notre patrimoine. Nous seront donc présents, le Samedi 01 Avril 2023, au CFA BTP des Treize vents à Tulle en même temps que pour les « Journées Portes Ouvertes Métiers du Bâtiment » de cet établissement de formation. Tout au long de l’année, L’outil en Main » fait découvrir à de jeunes enfants la multitude de métiers artisanaux riches de spécificités et de particularités. Ce Samedi, sous la surveillance et les conseils avisés du Maître Artisan d’Art Frank Paquet, des jeunes enfants de « L’outil en Main » participerons à l’élaboration d’une œuvre en frisage de marquèterie. Un damier ou un échiquier en noyer et érable seront donc présentés en démonstration. La matinée sera consacrée à la découverte du matériau bois, de la multitude de ses essences et variétés et des techniques de sa transformation. L’après midi portera sur l’utilisation des outils nécessaires à la réalisation du projet. Un jeune de « L’outil en Main » de Tulle participera à la mise en pratique de ces techniques. En face de professionnels avertis, n’hésitez à venir nous rencontrer pour parler avenir et/ou formation professionnelle. Les conseils des anciens sont souvent précieux. ateliers du BTP Bâtiment 61 Bd de la Lunade 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://loutilenmain-tulle.myassoc.org »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/oemtulle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

