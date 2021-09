Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Essonne, Villiers-le-Bâcle Ateliers d’Origami Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

Venez vous initier à l’origami, l’art du pliage japonais, aux côtés de Sylvie et Marie-Jo qui vous guideront dans la réalisation de vos pliages. 1, 2, 3… Pliez ! _Action co-financée par la Région Île-de-France_

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Ateliers origami avec Sylvie et Marie-Jo Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

