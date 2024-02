Ateliers do it yourself » à Lô Zone Shop Lô Zone Shop Audenge, mardi 20 février 2024.

Ateliers do it yourself » à Lô Zone Shop Lô Zone Shop Audenge Gironde

Lô Zone Shop propose des ateliers do it yourself sur plusieurs thèmes, et notamment la réalisation de produits cosmétique mais également de loisirs créatifs au sens large.

Les ateliers durent de 1h15 à 2h en fonction du thème et sont composés d’une brève partie théorique (consignes de sécurité) puis d’une partie pratique où chacun pourra découvrir le plaisir du fait maison.

Pour tout renseignement et isncription 07 69 23 59 43 ou hello@lo-zone.shop

Plus d’infos sur https://www.ville-audenge.fr/systeme/agenda/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-02-27

Lô Zone Shop 3 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine hello@lo-zone.shop

L’événement Ateliers do it yourself » à Lô Zone Shop Audenge a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Coeur Bassin