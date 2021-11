Ateliers DIY de noël Abbeville, 11 décembre 2021, Abbeville.

Ateliers DIY de noël Abbeville

2021-12-11 – 2021-12-11

Abbeville Somme Abbeville

Kanell&créative, c'est l'histoire d'une rêveuse qui après avoir connu des expériences professionnelles diverses et variées, vous propose des ateliers autour du DIY soit à l'Atelier-Studio implanté à Condé Folie ou directement à votre domicile (dans un périmètre de 20/25 km autour du Studio) ou dans des lieux d'accueil.

Kanell&créative permet d’allier plaisir, créativité et partage! Branchée décoration, Design Textile et Beauté, cela faisait longtemps que l’idée germait.

Alors ! Au plaisir de vous rencontrer pour un moment ludique et de détente.

Samedi 11 et Samedi 18 décembre à l’occasion des weekends piétons d’Abbeville.

14h : Réaliser sa décoration de Noël

Trio d’étoiles de Noël en relief origami 3D

Guirlande de Noël ou Maison de Noël

Tarif 20€

15h Réaliser sa slow cosmétique

Bougie et sel de bain

Shampooing et déodorant

Natural beauty – poudre libre et baume à lèvre ou gommage corporel

Tarif 25€

Info complémentaire : chaque participant doit venir avec sa paire de ciseaux et ses contenants (bocaux, bouteilles … en verre ou plastique pour repartir avec ses produits)

Inscription jusqu’au 6 décembre !

Auprès de l’OT ou de Guylaine ( 06 83 55 68 77)

Kanellandco

Abbeville

