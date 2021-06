Saillans Saillans Drôme, Saillans Ateliers DIY – Ateliers Bien-être, Aroma & Moi ! – ladrôme laboratoire Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans

Ateliers DIY – Ateliers Bien-être, Aroma & Moi ! – ladrôme laboratoire Saillans, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saillans. Ateliers DIY – Ateliers Bien-être, Aroma & Moi ! – ladrôme laboratoire 2021-07-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-26 16:00:00 16:00:00 Ladrôme laboratoire 270, chemin de la Tuilière

Saillans Drôme Saillans EUR 25 25 Elaborez avec nous vos produits d’été : baume multi-usage, huile après soleil, roll’on fraicheur. 2 heures de découverte pour s’initier à l’aromathérapie, recevoir de précieux conseils et se faire accompagner dans la fabrication de 3 produits naturels. infos@ladrome.bio +33 4 75 22 30 60 https://www.ladrome.bio/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saillans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saillans Adresse Ladrôme laboratoire 270, chemin de la Tuilière Ville Saillans lieuville 44.69189#5.18917