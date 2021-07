Nantes Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Loire-Atlantique, Nantes Ateliers discussions Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers discussions Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nantes. 2021-07-20

Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : oui Sur inscription au 02 40 76 05 69 Seniors Thèmes en partage pour les mardis : 20 juillet : « du lavoir à la machine à laver : le progrès. Et vous dans tout ça? »03 aout : « joie de vivre, mélancolie, tristesse: prendre soin de ses jardins intérieurs » Action menée en coopération avec l’association SOLIPSY (Association Recherche et Rencontre), le Pole Prévention Solidarité du CCAS, l’ORPAN avec le soutien de la Conférence des Financeurs44 Ateliers à destination des seniors et pour tout public amis des ainés Sur inscription au 02 40 76 05 69 Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS 31 Rue de Malville Breil – Barberie Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Ville Nantes Age maximum Seniors lieuville Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Nantes