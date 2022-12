Ateliers d’initiations aux techniques d’impressions, à l’Imprimerie « Trace » Concots Concots Catégories d’évènement: Concots

Lot

Ateliers d’initiations aux techniques d’impressions, à l’Imprimerie « Trace » Concots, 4 janvier 2023, Concots . Ateliers d’initiations aux techniques d’impressions, à l’Imprimerie « Trace » Imprimerie Trace Route de St-Cirq Lapopie Concots Lot Route de St-Cirq Lapopie Imprimerie Trace

2023-01-04 13:30:00 – 2023-01-04 17:30:00

Route de St-Cirq Lapopie Imprimerie Trace

Concots

Lot 120 EUR Réservation nécessaire Venez découvrir l’une de nos techniques d’impression à travers la réalisation d’un petit projet personnel, accompagné par l’un de nos imprimeurs. Choisissez la technique qui vous convient : – typographie (composition au plomb d’un petit texte) : mercredi 11 matin, et 25 janvier après-midi,

– sérigraphie (réalisation d’un dessin), : mercredi 4 et 11 janvier après-midi,

– risographie (réalisation d’un petit fanzine) : lundi 9 après-midi, mercredi 11 après-midi et lundi 23 janvier après-midi,

– linogravure (gravure d’un dessin sur plaque de linoléum) : lundi 16 et mercredi 18 janvier, toute la journée. Chaque participant repartira avec sa création imprimée. A partir de 8 ans – De 2 à 6 personnes par atelier © Imprimerie Trace

Route de St-Cirq Lapopie Imprimerie Trace Concots

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Concots, Lot Autres Lieu Concots Adresse Concots Lot Route de St-Cirq Lapopie Imprimerie Trace Ville Concots lieuville Route de St-Cirq Lapopie Imprimerie Trace Concots Departement Lot

Concots Concots Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concots/

Ateliers d’initiations aux techniques d’impressions, à l’Imprimerie « Trace » Concots 2023-01-04 was last modified: by Ateliers d’initiations aux techniques d’impressions, à l’Imprimerie « Trace » Concots Concots 4 janvier 2023 Concots Imprimerie Trace Route de St-Cirq Lapopie Concots Lot Lot

Concots Lot