Paris Ateliers d’initiation au dessin (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 10h00 à 13h00

Le samedi 23 septembre 2023

de 10h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation obligatoire Comme chacun écrit, parle ou marche d’une façon unique, chacun peut dessiner aussi d’une façon unique, ce qui ne veut pas dire sans règle ou sans apprentissage. Dans cet atelier animé par Chantal Lascurettes, professeure aux Ateliers beaux-arts de la Ville de Paris, nous nous appuierons sur la reproduction

en noir et blanc d’un tableau (Vache qui se gratte de Constant Troyon (1810-1865)) afin dans un premier temps de le regarder

pour en découvrir quelques principes de

composition, comme le choix du sujet et le traitement graphique qui en

découle. Ensuite il s’agira pour chaque participant de s’essayer à dessiner,

tout à l’attention de son geste, à partir de quelques

L'INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 22 AOUT. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

