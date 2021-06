Montmorillon Local 10 rue Champien Montmorillon, Vienne Ateliers d’initiation artistique Local 10 rue Champien Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

### **Cet été, venez participer à des ateliers gratuits au cœur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre. Chaque jour, des artisans vous feront découvrir leur savoir-faire durant un atelier d’initiation artistique d’une heure.** **Du 15 juillet au 15 août, du jeudi au dimanche de 10h à 11h. Ateliers gratuits uniquement ouverts de 7 à 18 ans.** Par les professionnels de Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre Local 10 rue Champien 10, rue champien, montmorillon Montmorillon Vienne

