Ateliers d’initiation à l’informatique Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers d’initiation à l’informatique Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 5 janvier 2022, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 21 juin 2023

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 16 juin 2023

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 07 juin 2023

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 02 juin 2023

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 10h00 à 11h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Sur rendez-vous (mail, téléphone, à la bibliothèque) Pour s’initier à l’utilisation d’un ordinateur, à la recherche internet… Des séances individuelles d’1h pendant laquelle un·e bibliothécaire vous guide dans l’utilisation d’un ordinateur, vous aide à créer votre boîte email, à faire des recherches sur internet, à organiser vos dossiers… Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque, mais il faut réserver sa séance. !! Attention, il ne s’agit pas d’une aide aux démarches administratives !! Le mercredi de 10h à 11h ou le vendredi de 13h à 14h Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

freepik Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Adresse 66 rue des Couronnes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris

Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers d’initiation à l’informatique Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 2022-01-05 was last modified: by Ateliers d’initiation à l’informatique Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz 5 janvier 2022 Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris,Paris

Paris Paris