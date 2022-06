Ateliers d’initiation à l’archéologie, 18 juin 2022, .

Ateliers d’initiation à l’archéologie

2022-06-18 – 2022-06-18

Vous êtes-vous déjà demandé de qui était composée une équipe de fouille ? Et comment procédaient les archéologues pour étudier un site ? Et d’ailleurs, ça ressemble à quoi un site ? Et puis, on y trouve quoi ? Afin de répondre à toutes ces questions, le bureau d’études archéologiques Éveha propose cet atelier qui s’appuie sur des jeux et des bacs de fouille. Il est ouvert à tous les publics qui souhaitent se mettre dans la peau des archéologues aux côtés de professionnels !

5 bacs de fouilles à disposition.

1 jeu façon puzzle géant sur la stratigraphie.

2 jeux de cartes géantes pour composer son équipe de fouille et comprendre les étapes sur le terrain !

À partir de 6 ans.

Pour plus de renseignements, contacter l’abbaye.

