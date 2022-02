ATELIERS D’INITIATION A LA TAILLE DES OLIVIERS – DOMAINE DE L’OULIVIE Combaillaux Combaillaux Catégories d’évènement: Combaillaux

Combaillaux Hérault Combaillaux EUR 15 15 Nous organisons des ateliers d’initiation à la taille des oliviers . Ces ateliers auront lieu dans l’oliveraie du domaine les 4,11,18, et 25 mars ainsi que le 1er avril de 14H30 à 16H30.

Durant ces deux heures, Nicolas initiera les participants à la taille des oliviers et répondra aux questions des participants. Tailler son olivier est important pour équilibrer sa production d’olives, d’une année sur l’autre; mais également pour limiter le développement de maladies. La taille s’effectue après les froids hivernaux et avant la floraison, en mars ou avril. Elle est conseillée chaque année. Les Ateliers sont uniquement SUR RÉSERVATION au 04 67 67 07 80 Tarif : 15 €/ personne Durée : 2h Nombre de places limité : 15 pers max. Nous organisons des ateliers d’initiation à la taille des oliviers . Ces ateliers auront lieu dans l’oliveraie du domaine les 4,11,18, et 25 mars ainsi que le 1er avril de 14H30 à 16H30.

