ATELIERS D’INITIATION À LA TAILLE DES OLIVIERS Combaillaux, vendredi 22 mars 2024.

En mars, venez vous initier à la taille des oliviers au Domaine de L’Oulivie.

Comme chaque année, nous organisons des ateliers* d’initiation à la taille des oliviers au Domaine de L’Oulivie.

Ces ateliers auront lieu dans notre oliveraie les vendredis 8, 15, 22, 29 mars et les samedis 16 et 30 mars de 14h30 à 16h30.

Durant ces deux heures, Nicolas vous enseignera les différentes techniques de taille et répondra à vos questions.

Chaque olivier est taillé selon sa morphologie, mais les grands principes restent les mêmes

Abaisser la hauteur pour faciliter les récoltes,

Éclaircir le centre pour permettre à la lumière de rentrer,

Couper les gourmands et les branches concurrentes.

Tailler son olivier est important pour équilibrer la production d’olives d’une année sur l’autre mais également pour limiter le développement de maladies en aérant votre arbre.

La taille d’entretien et de fructification s’effectue après les froids hivernaux et avant la floraison, en mars ou avril. Elle est conseillée chaque année.

Si vous avez des oliviers dans votre jardin, ces ateliers d’initiation sont faits pour vous !!!

Il faut venir, de préférence, avec son matériel de taille.

Nombre de places est limité !

*Ateliers annulés en cas de pluie. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:30:00

fin : 2024-03-22 16:30:00

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie

