Ateliers d’initiation à la pêche Saint-Mariens Saint-Mariens Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Mariens

Ateliers d’initiation à la pêche Saint-Mariens, 8 juillet 2022, Saint-Mariens. Ateliers d’initiation à la pêche Saint-Mariens

2022-07-08 – 2022-07-08

Saint-Mariens Gironde Saint-Mariens EUR 0 0 Accompagné par un animateur pêche, les enfants apprennent à connaitre les poissons de nos étangs. Ces ateliers sont une bonne occasion de découvrir la pratique de la pêche son matériel, la préparation, la remise à l’eau etc. Accompagné par un animateur pêche, les enfants apprennent à connaitre les poissons de nos étangs. Ces ateliers sont une bonne occasion de découvrir la pratique de la pêche son matériel, la préparation, la remise à l’eau etc. +33 5 57 58 47 79 Accompagné par un animateur pêche, les enfants apprennent à connaitre les poissons de nos étangs. Ces ateliers sont une bonne occasion de découvrir la pratique de la pêche son matériel, la préparation, la remise à l’eau etc. Saint-Mariens

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Mariens Autres Lieu Saint-Mariens Adresse Ville Saint-Mariens lieuville Saint-Mariens Departement Gironde

Saint-Mariens Saint-Mariens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mariens/

Ateliers d’initiation à la pêche Saint-Mariens 2022-07-08 was last modified: by Ateliers d’initiation à la pêche Saint-Mariens Saint-Mariens 8 juillet 2022 Gironde Saint-Mariens

Saint-Mariens Gironde