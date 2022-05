Ateliers d’initiation à la pêche nature Hindlingen Hindlingen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hindlingen

Ateliers d’initiation à la pêche nature Hindlingen, 11 mai 2022, Hindlingen. Ateliers d’initiation à la pêche nature Hindlingen

2022-05-11 14:00:00 – 2022-06-15 16:00:00

Cette année débute un Atelier Pêche Nature, les mercredis après-midi, de 14h à 16h ; il s'adresse aux enfants de 10 ans et plus. Le matériel est fourni, le nombre de places est limité. Renseignements auprès de M. Jean-Luc Le Lirzin au 06 68 17 38 92

