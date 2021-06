Ateliers d’initiation à la linogravure et au tampon dans le cadre de l’exposition DRAWING POWER – Children of Compost FRAC Picardie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Amiens.

FRAC Picardie, le samedi 3 juillet à 18:00

**Ouvert à tous et en continu lors de la Nuit Européenne des Musées.** Les **ateliers de linogravure et de tampons** vous permettent de découvrir des techniques simples d’estampes. Des techniques très présentes dans le dessin, que vous pourrez voir dans l’exposition _DRAWING POWER – Children of Compost_ **DERNIER JOUR DE L’EXPOSITION** L’exposition _**Drawing Power – Children of Compost**_, imaginée par Joana P. R. Neves, commissaire de l’exposition et réalisée en partenariat avec le Frac Picardie, explore la façon dont les artistes se saisissent du dessin pour représenter, agir et réfléchir sur les enjeux écologiques actuels. Du rassemblement de données à des interventions sur des sites, le dessin prend le rôle d’interface pour nous sensibiliser aux questions climatiques, pour proposer de nouvelles façons de vivre ensemble et même pour construire des philosophies d’interaction au sein d’écosystèmes. Le dessin crée des formes et des représentations, des diagrammes et des motifs, des scènes et des figures. Nous avons besoin de ces nouvelles représentations pour imaginer autrement, et ainsi changer notre rôle sur la planète : la façon dont on conçoit la vie est la façon dont on la réalise. Artistes exposés : **Marcos Ávila Forero** **Gabriela Albergaria** **Raffaella della Olga** **Hipkiss** **Agatoak Kowspi** **Chiphowka Kowspi** **Emily Lazerwitz** **Lucy + Jorge Orta** **Nohemí Pérez** **Jaanika Peerna** **Amanda Riffo** **Barthélémy Toguo** **Pep Vidal** Frac Picardie à Amiens du 10 juin jusqu’au 3 juillet 2021

Entrée libre

Les médiatrices vous proposent de découvrir les techniques de la linogravure pour les jeunes et adultes et des tampons pour les moins de 6 ans

FRAC Picardie 45 Rue Pointin, Amiens, Somme, Hauts-de-France Amiens Somme



