Ateliers d’initiation à la cuisine coréenne Centre Cuturel Coréen, 8 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 23 novembre 2021 :

lundi, mardi de 18h30 à 20h30

gratuit

Les 8, 9, 15, 16, 22 et 23 novembre de 18h30 à 20h30

Le Centre Culturel Coréen organise des ateliers de cuisine animés par Mesdames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, toutes deux spécialistes de la cuisine coréenne.

Pour cette 5e édition, le thème des sessions aborde la confection de plats récemment aperçus dans plusieurs dramas et films coréens (Ode to My Father, Squid Game, Start-up, Vincenzo, etc). 6 plats coréens seront ainsi réalisés au cours de ces ateliers.

※ Les inscriptions se feront par e-mail à partir du 25 octobre. Bien que gratuit, chaque atelier fait l’objet d’une participation aux frais d’ingrédients.

Lundi 8 novembre, 18h30 – 20h30

Bibim dangmyeon (vermicelles à la sauce piquante) et jangajji aux oignons (oignons au vinaigre)

Le bibim dangmyeon est un plat originaire de Busan. Il est préparé à base de vermicelles transparents de patate douce, et agrémenté de sauce piquante et de diverses garnitures.

Le jangajji désigne des légumes qu’on fait mariner dans du vinaigre et du sucre. Ce condiment est souvent consommé avec du riz et d’autres banchan (petits plats d’accompagnement).

Mardi 9 novembre, 18h30 – 20h30

Tteokbokki (gâteaux de riz à la sauce pimentée) et eomugkkochi (brochette de pâtes de poissons)

Le tteokbokki, l’un des plats coréens les plus populaires, se compose de gâteaux de riz qui baignent dans un assaisonnement à la pâte de piment gochujang avec divers légumes et pâtes de poisson.

L’eomugkkochi désigne une brochette d’eomug (pâte de poisson) pliée en zigzag, embrochée sur un bâtonnet de bois, puis mise à cuire dans un bouillon à base de légumes.

Lundi 15 novembre, 18h30 – 20h30

Sotteok-sotteok (brochette de saucisse et de gâteaux de riz)

Le sotteok-sotteok est une brochette de saucisse et de gâteaux de riz. Elle est très populaire et souvent dégustée en casse-croûte sur les aires d’autoroute.

Mardi 16 novembre, 18h30 – 20h30

Jeon (galettes coréennes)

Le jeon est une galette coréenne composée de légumes, de fruits de mer et de petits bouts de viande finement découpés qu’on enrobe de farine et d’œuf. Très prisé lors des fêtes familiales coréennes, ce plat est souvent dégusté en accompagnement de boissons alcoolisées.

Lundi 22 novembre, 18h30 – 20h30

Hot-dog

Le hot-dog coréen est composé d’une saucisse plantée sur une brochette, puis enveloppée de panure avant d’être frite. C’est une street food coréenne que l’on déguste avec du ketchup, de la moutarde douce ou encore enrobée de sucre en poudre.

Mardi 23 novembre, 18h30 – 20h30

Hotteok (crêpes fourrées sucrées) et dalgona (friandises au sucre)

En Corée, le hotteok est l’une des friandises les plus consommées en hiver. Il s’agit d’une sorte de crêpe à base de farine ou de riz gluant, fourrée au sucre et à la cannelle et cuite à la poêle.

Le dalgona, quant à lui, est une sucrerie typiquement coréenne. Très populaire auprès des enfants dans les années 1970-1980, le dalgona s’est fait récemment connaître à l’étranger grâce à son apparition dans la série TV coréenne Squid Game.

Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur.

Centre Cuturel Coréen 20 rue La Boétie Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (122m) 9 : Saint-Augustin (277m)



Centre Culturel Coréen http://www.coree-culture.org

Date complète :

Centre Culturel Coréen