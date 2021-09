Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Essonne, Villiers-le-Bâcle Ateliers d’initiation à la calligraphie japonaise Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Maison-atelier Foujita, le dimanche 19 septembre à 11:00

Stéphane Paumier, propose de vous initier à la calligraphie japonaise. Découvrez les différents alphabets japonais (kanji, Katakana et Kana), l’utilisation du Sumi-e (encre japonaise), les pinceaux à calligraphie et le papier japonais (Washi). Apprennez à manier le pinceau japonais et essayez-vous à la virtuosité du tracer propre à cette technique. A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre production écrite. _Action co-financée par la Région-Île de France._

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Atelier calligraphie japonaise animé par Stéphane Paumier
Maison-atelier Foujita
7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

