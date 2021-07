Ateliers d’improvisations « Jouer, Danser, Clowner » ! au Café Pluche Comberanche-et-Épeluche, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Comberanche-et-Épeluche.

Ateliers d’improvisations « Jouer, Danser, Clowner » ! au Café Pluche 2021-07-04 10:00:00 – 2021-07-04 13:00:00

Comberanche-et-Épeluche Dordogne Comberanche-et-Épeluche

« Jouer, Danser Clowner » avec Isabelle Chardon , art-thérapeute et artiste clown : Ateliers d’improvisations pour aller » A la découverte de son propre clown » et laisser ce personnage haut en couleurs nous impulser son énergie printanière à travers le jeu, la danse et la bonne humeur ! Les séances proposent des temps de jeu collectif et de danse, pour une mise en mouvement du corps et de la voix, de l’imaginaire, des temps d’improvisations en situations théâtrale, et des temps de paroles sur les situations vécues. Payant – Sur inscription – Nombre de places limité

Ateliers d’improvisations avec Isabelle Chardon , art-thérapeute et artiste clown : pour aller » A la découverte de son propre clown » et laisser ce personnage haut en couleurs nous impulser son énergie printanière à travers le jeu, la danse et la bonne humeur ! Payant – Sur inscription

© Pixabay

