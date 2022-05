Ateliers d’illustration “À vos crayons”

2022-05-25 – 2022-05-14 Ateliers d’illustration animés Anne Letuffe, autrice-illustratrice de livres jeunesse > À 14 h pour les enfants à partir de 6 ans

> À 16 h pour les enfants à partir de 4 ans Sur inscription au 05 62 44 38 96 dernière mise à jour : 2022-05-09 par

