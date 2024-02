ATELIERS DIGITAL CLEANUP DAY Quai Riquet Gardouch, samedi 16 mars 2024.

ATELIERS DIGITAL CLEANUP DAY Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Le 16 mars, le Digital Cleanup Day est la journée du nettoyage numérique, en France et partout dans le monde !

Son objectif est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable, fédératrices, conviviales et permettant d’engager concrètement le premier pas d’une part en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques.

En partenariat avec la communauté de communes Terres du Lauragais, qui organisera des animations sur ce thème à l’échelle de notre territoire toute la semaine du 11 mars, La Minoterie accueille des ateliers animés par Julie Parpaillon, professionnelle du conseil numérique et environnemental.

Fresque du numérique, démonstration de l’atelier NumÉRes pour un numérique éthique et responsable, bien-être numérique au travail… Venez vous sensibiliser aux enjeux et bonnes pratiques le temps de cette rencontre !

Le 16 mars, La Minoterie sera également point de dépôt de matériel. Entre 9h30 et 19h, n’hésitez pas à nous amener vos objets numériques usagés, il seront ensuite collectés pour être revalorisés !

Accès libre et gratuit

Programme complet de la semaine à venir sur le site de Terres du Lauragais https://www.terres-du-lauragais.fr/fr/index.html .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Quai Riquet LA MINOTERIE

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

L’événement ATELIERS DIGITAL CLEANUP DAY Gardouch a été mis à jour le 2024-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE