Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Ateliers d’Expression Créative Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Ateliers d’Expression Créative Saint-Céré, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Céré. Ateliers d’Expression Créative 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-03 16:00:00

Saint-Céré Lot Pour les familles, adultes, enfants.

Lâcher le mental, se faire plaisir, libérer son être créateur. Oser la couleur, le mouvement souple et leste, la joie, le rire…

Peinture, collage, pastels, techniques mixtes.

Expression libre ne requérant aucune connaissance technique. Pour les familles, adultes, enfants.

Lâcher le mental, se faire plaisir, libérer son être créateur. Oser la couleur, le mouvement souple et leste, la joie, le rire…

Peinture, collage, pastels, techniques mixtes.

Expression libre ne requérant aucune connaissance technique.

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville 44.85922#1.89449