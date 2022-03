Ateliers d’expression créative autour de l’écriture Fontaine-lès-Luxeuil Fontaine-lès-Luxeuil Catégories d’évènement: Fontaine-lès-Luxeuil

Ateliers d'expression créative autour de l'écriture Place de la République Médiathèque Fontaine-lès-Luxeuil

2022-04-04

Proposé par Sandrine avec m'association Envies de Lire.

Venez expérimenter l’écriture autrement , de manière ludique, parfois soutenue par le collage, ou la recours aux pastels : un vrai retour à soir, l’occasion de s’exprimer et de retrouver sa créativité, dans la spontanéité de l’instant et dans la bienveillance.

Sur inscription préalable au 07 80 01 34 98.

Deux lundis par mois de 18h30 à 20h15 à la médiathèque de Fontaine.

18€ l'atelier ou 30 € les deux.

