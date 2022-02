ATELIERS D’EXPRESSION À GREZ-NEUVILLE Grez-Neuville, 26 février 2022, Grez-Neuville.

ATELIERS D’EXPRESSION À GREZ-NEUVILLE Salle du Port 1 rue du port Grez-Neuville

2022-02-26 – 2022-02-26 Salle du Port 1 rue du port

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville

Depuis la nuit des temps, la liberté, dans ce qu’elle contient de multiplicité interroge et ne cesse de faire couler l’encre… Si vous aussi, vous avez envie de vous y essayer, de libérer votre créativité et d’explorer la liberté sous toutes ses formes, alors ces ateliers d’expression proposés par l’association Dazibao sont faits pour vous !

L’occasion également d’inaugurer nos « arbres à expression » que vous pourrez venir

compléter avec votre vision de la liberté (texte, poème, dessins…) tout au long des trois mois du temps fort « Histoires de libertés » organisé par la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou, le réseau des bibliothèques et l’Echappée Belle.

Public adultes.

Réservation obligatoire.

Samedi 26 février 2022, rendez-vous à Grez-Neuville, 14h, salle du port pour des ateliers d’écriture animés par l’association Dazibao.

Depuis la nuit des temps, la liberté, dans ce qu’elle contient de multiplicité interroge et ne cesse de faire couler l’encre… Si vous aussi, vous avez envie de vous y essayer, de libérer votre créativité et d’explorer la liberté sous toutes ses formes, alors ces ateliers d’expression proposés par l’association Dazibao sont faits pour vous !

L’occasion également d’inaugurer nos « arbres à expression » que vous pourrez venir

compléter avec votre vision de la liberté (texte, poème, dessins…) tout au long des trois mois du temps fort « Histoires de libertés » organisé par la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou, le réseau des bibliothèques et l’Echappée Belle.

Public adultes.

Réservation obligatoire.

Salle du Port 1 rue du port Grez-Neuville

dernière mise à jour : 2022-01-14 par