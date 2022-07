Ateliers d’éveil Banos Banos Catégories d’évènement: Banos

Landes

Ateliers d’éveil Banos, 6 juillet 2022, Banos. Ateliers d’éveil

Banos Chemin Vicinal III Banos Landes OT Chalosse Tursan Chemin Vicinal III Banos

2022-07-06 – 2022-07-06

Chemin Vicinal III Banos

Banos

Landes Banos Atelier d’éveil corporel animé par Sandra Hangen. Dansons l’été avec le petit monde de la nature.

De 3 à 7 ans.

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque de Saint-Sever. Atelier d’éveil corporel animé par Sandra Hangen. Dansons l’été avec le petit monde de la nature.

De 3 à 7 ans.

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque de Saint-Sever. +33 5 58 76 35 23 Atelier d’éveil corporel animé par Sandra Hangen. Dansons l’été avec le petit monde de la nature.

De 3 à 7 ans.

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque de Saint-Sever. pixabay

Chemin Vicinal III Banos Banos

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT Chalosse Tursan

Détails Catégories d’évènement: Banos, Landes Autres Lieu Banos Adresse Banos Landes OT Chalosse Tursan Chemin Vicinal III Banos Ville Banos lieuville Chemin Vicinal III Banos Banos Departement Landes

Banos Banos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banos/

Ateliers d’éveil Banos 2022-07-06 was last modified: by Ateliers d’éveil Banos Banos 6 juillet 2022 Banos Chemin Vicinal III Banos Landes OT Chalosse Tursan

Banos Landes