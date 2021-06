Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret, Nogent-sur-Vernisson Ateliers d’éveil à la nature Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Ateliers d’éveil à la nature Nogent-sur-Vernisson, 23 juin 2021-23 juin 2021, Nogent-sur-Vernisson. Ateliers d’éveil à la nature 2021-06-23 – 2021-06-23

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Ateliers d’éveil à la nature animés par Héloïse Pierre-Emmanuel, artiste-plasticienne.

Ces petits ateliers seront des moments à l’écoute de ses sensations et de ce qui nous entoure, par la contemplation, la respiration et par une approche du dessin dans ses diverses formes, inventées ensemble.

Un goûter à emporter sera offert.

