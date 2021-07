Paris Musée des plans reliefs Paris Ateliers d’été KAPLA « Construis ta citadelle ! » Musée des plans reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers d'été KAPLA « Construis ta citadelle ! » Musée des plans reliefs, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

samedi, dimanche de 14h à 15h

et samedi, dimanche de 15h à 16h

et samedi, dimanche de 16h à 17h

et samedi, dimanche de 17h à 17h45

gratuit

Venez en famille aux Invalides, découvrir les citadelles sur les plans-reliefs et les reproduire avec les célèbres planchette de bois KAPLA ! Après une découverte des plans-reliefs, menée par une conférencière du musée, les familles observeront attentivement les citadelles et autres fortifications présentes sur ces maquettes datées du 17e au 19e siècle.

Dans une deuxième partie, direction l’atelier où les enfants devront déployer habileté et imagination pour créer leurs propres fortifications en KAPLA !

Tous les samedis et dimanche du 10 juillet au 8 août, à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 45 mn environ. Pour les familles avec enfants à partir de 7 ans. Places limitées et respect des consignes sanitaires. Réservation conseillée : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr

8 : La Tour-Maubourg (179m) 13 : Varenne (281m) RER C « Invalides »

Musée des Plans-Reliefs 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr

Date complète :

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

