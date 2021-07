Sens Sens Sens, Yonne Ateliers d’été : Hôtel à insectes Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Ateliers d’été : Hôtel à insectes Sens, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Sens. Ateliers d’été : Hôtel à insectes 2021-07-20 – 2021-07-20 Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie

Sens Yonne Sens EUR Ateliers d’été au Parc du Moulin à Tan : construction d’hôtels à insectes le 20 juillet et les 3 et 17 août 2021. Ateliers ouverts aux enfants à partir de 5 ans (9 enfants maximum) accompagnés de leurs parents (facultatif), sur inscription. animation.nature@grand-senonais.fr +33 3 86 95 82 22 Ateliers d’été au Parc du Moulin à Tan : construction d’hôtels à insectes le 20 juillet et les 3 et 17 août 2021. Ateliers ouverts aux enfants à partir de 5 ans (9 enfants maximum) accompagnés de leurs parents (facultatif), sur inscription. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Ville Sens lieuville 48.18447#3.27834