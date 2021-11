Le Teilleul Médiathèque du Teilleul Le Teilleul, Manche [Ateliers] Destination Japon Médiathèque du Teilleul Le Teilleul Catégories d’évènement: Le Teilleul

**Atelier Origami** Samedi 4 décembre 2021 à 10h30 Réalisation d’un marque-page « Kimono » en origami. _Tout public (enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte)_ **Atelier Kokedama** Mercredi 8 décembre 2021 à 10h30 Sphère de terre entourée de mousse à l’intérieur de laquelle pousse une plante. _Tout public (enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un adulte)_ **Atelier Suminagashi (« Encre qui flotte sur l’eau en mouvement »)** Samedi 11 décembre 2021 à 10h30 Découverte de la technique japonaise du papier marbré. _Tout public (enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un adulte)_ **Le coin des histoires** Mercredi 15 décembre 2021 à 10h30 Lecture de Kamishibaï (« théâtre de papier ») suivie d’un petit atelier bricolage. _Pour les plus petits (dès 2 ans)_

Gratuit. Sur inscription.

