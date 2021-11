Ateliers dessins Mehdi Zannad Amiens, 20 novembre 2021, Amiens.

Ateliers dessins Mehdi Zannad Amiens

2021-11-20 – 2021-11-20

Amiens Somme

0 0 Perfectionnez votre pratique du dessin lors d’un atelier exceptionnel avec Mehdi Zannad, architecte et artiste !

Le FRAC Picardie et le Centre des monuments nationaux invitent l’artiste et architecte Mehdi Zannad à la cathédrale d’Amiens.

Diplômé de l’École d’Architecture de Nancy et enseignant à l’École d’Architecture de Paris-Malaquais, Mehdi Zannad est dessinateur en architecture et illustrateur. Son travail d’artiste a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles ou collectives.

Participez à un atelier exceptionnel au cœur de la cathédrale d’Amiens ! Dessins d’architecture, de sculpture mais aussi croquis de visiteurs : Mehdi Zannad vous invitera à (re)découvrir à la pointe du crayon ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco en s’appuyant sur les pratiques patrimoniales liées aux relevés et sur l’histoire de la cathédrale.

Atelier conçu pour les adultes et jeunes adultes ayant déjà une pratique du dessin (atelier inadapté aux débutants).

Réservations obligatoires par téléphone au 03 22 80 03 41 tous les jours de 10h à 12h.

Les participants sont invités à apporter leur propre matériel de dessin ou d’aquarelle. Fusains, crayons, gommes et carnets de dessin sont également mis à disposition.

+33 3 22 80 03 41 http://www.cathedrale-amiens.fr/Actualites/2021MehdiZannad

©Mehdi Zannad

