Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Ateliers Dessin / pour enfants Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ateliers Dessin / pour enfants Musée d’histoire naturelle de Lille, 20 octobre 2021, Lille. Ateliers Dessin / pour enfants

du mercredi 20 octobre au mercredi 15 décembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Le Musée d’histoire naturelle propose des ateliers de dessin naturaliste : en procédant par étapes, à partir de repères et formes simples, c’est tout simplement inratable ! Pour leur plus grand plaisir, les enfants découvrent à chaque fois une nouvelle espèce animale ! ### Informations pratiques Les mercredis 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre De 14h30 à 16h Pour les enfants de 7 à 12 ans Tarifs : 6€/enfant (entrée du musée comprise / matériel fourni) Sur réservations (nombre de places limitées) : [reservation-mhnl@mairie-lille.fr](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr) ou au 03.28.55.30.82

Sur réservation (nombre de places limitées). Inscriptions à la séance.

Initiez vos enfants au dessin naturaliste ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T16:00:00;2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:00:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet 59800 Lille Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille