Ateliers dessin et couleurs – My Atelier 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule, mardi 9 avril 2024.

Ateliers dessin et couleurs – My Atelier Chaque stage propose la mise en pratique de différentes notions : – Fondamentaux de dessin : perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition. – Techniques : peinture, pastels… … 9 avril – 3 mai 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Atelier: 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T09:00:00+02:00 – 2024-05-03T19:00:00+02:00

Chaque stage propose la mise en pratique de différentes notions :

– Fondamentaux de dessin : perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition.

– Techniques : peinture, pastels…

– Observation : dessin d’après nature, d’illustration ou de peintures

– Créativité : apprendre à poser un regard nouveau sur un sujet

Le materiel sera fourni.

Les stages se dérouleront pendant les vacances scolaire d’hiver, en fonction de chaque zones. Dates et tarifs ci-dessous.

