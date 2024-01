Ateliers dessin et couleurs My Atelier 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule, mardi 13 février 2024.

Ateliers dessin et couleurs My Atelier Chaque stage propose la mise en pratique de différentes notions Fondamentaux de dessin perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition. Techniques peinture, pastels… … 13 février 4 mars 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Atelier: 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T09:00:00+01:00 – 2024-02-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-04T09:00:00+01:00 – 2024-03-04T19:00:00+01:00

Chaque stage propose la mise en pratique de différentes notions :

– Fondamentaux de dessin perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition.

– Techniques peinture, pastels…

– Observation : dessin d’après nature, d’illustration ou de peintures

– Créativité apprendre à poser un regard nouveau sur un sujet

Le materiel sera fourni.

Les stages se dérouleront pendant les vacances scolaire d’hiver, en fonction de chaque zones. Dates et tarifs ci-dessous.

Dates et tarifs des stages

78 avenue des Noëlles 44500 La baule 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 75 77 69 »}, {« type »: « email », « value »: « myatelier44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.myatelier44.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ateliers-dessin-et-couleurs-my-atelier-la-baule.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/dates-et-tarifs-des-stages-2583550.jpg »}]

CULTURE FAMILLE