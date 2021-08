Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Ateliers dessin en visio ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

du mercredi 8 septembre au mercredi 5 janvier 2022

Partagez, de chez vous, un moment avec votre enfant en participant aux ateliers en en ligne ! _Pour participer :_ * S’inscrire par mail : [reservation-mhnl@mairie-lille.fr](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr) (attention ! nombre de places limité) * Imprimer en A4 le fichier que l’on vous fera parvenir au moment de votre inscription * Sur une feuille à dessin, décalquer ou reproduire ces repères au crayon gris sans appuyer trop fort (en effet, il faudra pouvoir les effacer ensuite) * Préparer un crayon gris, une gomme et des crayons de couleur * S’installer devant l’écran de votre ordinateur * Nous rejoindre à l’horaire précis * Suivre les instructions de l’intervenant * Dessiner ! Un beau dessin à colorier à la clé et des tas d’anecdotes sur l’animal du jour ! L’atelier en ligne sera accessible via un lien Teams, qui vous sera envoyé par mail suite à votre inscription ! A prévoir : petit matériel (feuille A4 blanche, calque, crayon gris, gomme, crayons de couleur, imprimante)

Sur réservation (nombre de places limitées). Inscriptions à la séance.

Fort de son succès pendant la fermeture du Musée, l’atelier Dessin se réalise désormais aussi en visio ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

