Ateliers des vacances : matelotage – Manoir du Tourp La Hague, 29 décembre 2021, La Hague.

La Hague 50440

Grâce à la technique traditionnelle des nœuds utilisée par tous les marins de la Hague et d’ailleurs, confectionnez de jolis objets (bracelets, porte-clefs, toulines ou badernes) robustes et colorés en cordelettes agrémentées ou non de perles.

Séances à 14h30 et à 16h30.

3€ par personne – Les enfants doivent être accompagnés.

+33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/

