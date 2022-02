Ateliers des vacances le Signe, 13 avril 2022, Chaumont.

Ateliers des vacances

du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril à le Signe

Pour célébrer le printemps, et dans la continuité des Spirogamis d’Étienne Mineur, l’illustratrice Chloé Weinfeld vous invite à créer votre jardin de papier, en 3 dimensions. Combinez les différentes formes et couleurs des papiers découpés et donnez vie à votre petit jardin secret. Amusez-vous avec les effets de profondeur et les jeux d’ombres et de lumières, grâce aux différents plans qui composeront votre décor champêtre de papier. Atelier limité à 12 participants Gratuit / sur réservation [resa@cndg.fr](mailto:resa@cndg.fr) Pour les 5-7 ans: les 13 et 15 avril en présence de l’artiste le 21 avril 14h30 / durée 2h Pour les 8-12 ans: les 14 avril en présence de l’artiste les 20 et le 22 avril 14h30 / durée 2h

Entrée sur réservation

Jardin de papier

le Signe 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT Chaumont Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:30:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:30:00