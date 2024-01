Ateliers des vacances d’hiver Les petits trésors de la marine de Loire Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire, jeudi 22 février 2024.

Ateliers des vacances d’hiver Les petits trésors de la marine de Loire Atelier pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans. 22 février 5 mars Musée de la marine de Loire Voir http://www.musee-marinedeloire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T13:00:00+01:00 – 2024-02-22T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-05T14:30:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

Coffres, cassettes, boites à sel ou girouette…, sont autant de petits trésors sculptés ou gravés, témoins de l’habilité et du savoir-faire de ceux qui les ont fabriqués, souvent des mariniers. Ces objets en bois sont ornés de motifs décoratifs comme des coeurs, des ancres, des étoiles, des rosaces et même des sirènes… Nous invitons les enfants à venir les admirer, à découvrir leurs histoires puis à réaliser une rosace sur bois.

Musée de la marine de Loire Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 84 46 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.musee-marinedeloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr »}]

FMACEN045V505C4G

©pixabay