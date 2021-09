Chateauneuf-sur-loire Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire Ateliers des vacances de la Toussaint : Vapeurs d’automne Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Ateliers pédagogiques du musée de la marine de Loire réservés aux enfants de 6 à 12 ans sur réservation. Visite sur la navigation à vapeur au 19ème siècle, entre tradition et innovation – Découverte du fonctionnement d’une machine à vapeur – Courses de bateaux pop-pop – Réalisation d’un dessin de bateau à vapeur sur une carte à gratter.

Voir http://musee-marinedeloire.fr

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T15:30:00;2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T17:00:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T14:30:00;2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T16:00:00

