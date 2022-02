ATELIERS DES VACANCES À TRIANGLES DÉPLOYÉS Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 10 février 2022, Amilly.

Perchoirs ? Ossatures ? Mobiliers ? Les sculptures de bois réalisées par l’artiste Marie Lelouche intriguent et fascinent par leurs formes épurées et graphiques. Inspirée par ses découvertes sur les lieux de nidification des oiseaux, l’artiste a reproduit à taille réelle des charpentes ou faîtes d’habitation pour les déployer ensuite dans un mouvement circulaire et symétrique, évocation subtile de leurs habitants à ailes. En vous inspirant de ce principe et de triangles de papier calqués aux proportions (réduites !) de la charpente de la verrière, proposez par la répétition et l’assemblage votre déployé en volume. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans, Pass Sanitaire requis entre 12 et 15 ans et Pass Vaccinal requis à partir de 16 ans. Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50.

