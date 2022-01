Ateliers des tout-petits, découverte sensorielle Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Ateliers des tout-petits, découverte sensorielle Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

2022-02-02 10:30:00 – 2022-02-02 11:30:00

Cajarc Lot 5 EUR 5 Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences

sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix et leurs mains ! L’exploration s’achève sur un atelier de pratique à leur mesure.

Animation sur réservation – Pour les enfants de 1 à 4 ans. @MAGCP

