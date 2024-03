Ateliers des Sens Centre social Saulieu, mardi 12 mars 2024.

Ateliers des Sens Centre social Saulieu Côte-d’Or

Pour les enfants de 18 à 36 mois.

4 ateliers et un spectacle autour des sens:

Mardi 12 mars La vue et la création

Mardi 9 avril L’odorat et le goût à travers un parcours ludique

Mardi 14 mai Le Toucher avec la médiation animale

Mardi 4 juin L’ouïe avec la musique

Début juillet Spectacle

Réservation obligatoire .

Centre social 5 Rue du Tour des Fossés

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

