Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Ateliers des curieux : fabrique à fromages

Deux-Sèvres

Ateliers des curieux : fabrique à fromages Celles-sur-Belle, 12 août 2021-12 août 2021, Celles-sur-Belle. Ateliers des curieux : fabrique à fromages 2021-08-12 15:00:00 – 2021-08-12 16:00:00 Maison des Fromages de chèvre 1 Avenue de Niort

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle Les ateliers des curieux « fabrique à fromage » à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle jeudi 12 août à 15h. Durée 1h.

Maison des Fromages de chèvre 1 Avenue de Niort