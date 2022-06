ATELIERS DES CHEFS : COURS DE CUISINE : tartare de thon aux abricots et saveur des îles

2022-06-04 – 2022-06-04 LES ATELIERS CULINAIRES Par maréis Samedi 4 juin à partir de 9 h 30 – Cuisine pédagogique de maréis Cours de cuisine sur les produits de la pêche locale, dispensé par un Chef

expérimenté qui vous encadre pour réaliser vous-même votre plat. Recette : tartare de thon aux abricots et saveur des îles Durée : 1 h 30 Tarifs : 25 €/personne – Places limitées LES ATELIERS CULINAIRES Par maréis Samedi 4 juin à partir de 9 h 30 – Cuisine pédagogique de maréis Cours de cuisine sur les produits de la pêche locale, dispensé par un Chef

