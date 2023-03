Ateliers des Arts : Reflet Multiclasses Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts : Reflet Multiclasses Ateliers des Arts, 22 mars 2023, Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay. Ateliers des Arts : Reflet Multiclasses 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay Haute-Loire Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie

2023-03-22 19:00:00 – 2023-03-22

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie

Le Puy-en-Velay

Haute-Loire Le Puy-en-Velay . Les élèves du conservatoire, toutes activités et instruments confondus, proposent une représentation de leurs travaux, qu’ils soient en chantier ou aboutis. Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Le Puy-en-Velay Haute-Loire Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Ville Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le puy-en-velay le puy-en-velay/

Ateliers des Arts : Reflet Multiclasses Ateliers des Arts 2023-03-22 was last modified: by Ateliers des Arts : Reflet Multiclasses Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 22 mars 2023 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay Haute-Loire Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire